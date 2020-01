Rosa Bazzi sarebbe stata sentita piangere e disperarsi per aver perso il nuovo compagno (Di sabato 11 gennaio 2020) Rosa Bazzi, in carcere per la strage di Erba, perde il nuovo compagno e si dispera. La donna sta scontando nel carcere di Bollate la pena per aver sterminato insieme al marito Olindo Romano la famiglia di Azouz Marzouk e la loro vicina di casa, Valeria Cherubini. Rosa Bazzi, costretta a stare lontana dal marito Olindo Romano, sembra abbia trovato un nuovo amore nel carcere di Bollate. L’uomo che aveva rubato il cuore di Rosa Bazzi si chiamava Marco Alberti, detto Mirko ed era un ergastolano. Sembra che l’uomo avrebbe addirittura rifiutato inizialmente il regime di semilibertà per poter rimanere accanto a lei in carcere. Marco Alberti, 60 anni, era fuori dal carcere lo scorso 16 dicembre 2019, come consentito dal suo regime di semilibertà che lo obbligava a rientrare a Bollate la sera. Era ... Leggi la notizia su bigodino

IOrzo : Rosa Bazzi ha lasciato Olindo in carcere per mettersi con un altro detenuto e lui è morto investito durante un perm… - Lanto03220016 : RT @_RoteFuchs: Rosa Bazzi ha lasciato Olindo Romano per un altro detenuto, a sua volta ucciso durante un permesso premio. Non vi è più alc… - _RoteFuchs : Rosa Bazzi ha lasciato Olindo Romano per un altro detenuto, a sua volta ucciso durante un permesso premio. Non vi è… -