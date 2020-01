Reddito di cittadinanza, da oggi è obbligatorio lavorare per il Comune: chi non lo fa perde il sussidio (Di sabato 11 gennaio 2020) Reddito di cittadinanza, è obbligatorio da oggi lavorare per il Comune di residenza, chi non esegue sperderà il sussidio. Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto prende il via ufficialmente quella che è la seconda fase del Reddito di cittadinanza. Che cosa consiste questa seconda fase del Reddito di cittadinanza? Questa seconda fase, fa entrare in gioco i Comuni di residenza dei percettori del sussidio, che fino ad oggi non hanno ricevuto alcun beneficio. (Continua…) Da ora in poi, i beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere lavori di pubblica utilità all interno dei progetti utili alla collettività (PUC) sulla base di quanto stabilito non solo da decreto 4/2019, ma anche dal decreto attuativo pubblicato l’8 gennaio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale dopo un accordo tra ministero del Lavoro e Comuni. Quindi chi percepisce il Reddito di cittadinanza ... Leggi la notizia su howtodofor

