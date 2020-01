Pasquale Di Nuzzo, un volto campano nella fiction “Don Matteo 12” (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – La fiction Rai “Don Matteo” è ormai sempre più seguita dal vasto pubblico italiano e infatti la prima puntata della nuova stagione ha già registrato ben 7 milioni di ascolti. Ma quest’anno c’è anche un volto campano al fianco del celebre attore Terence Hill: si tratta di Pasquale Di Nuzzo, il 26enne ballerino, attore e cantante che veste i panni di ‘Jordy’. Nato a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, Pasquale è già noto al grande pubblico per aver partecipato ai Talent show “Amici” nel 2012/2013 di Maria de Filippi in onda su Canale 5 e “Forte Forte Forte” su Rai 1 con Raffaella Carrà, al film del 2016 diretto da Juan Pablo Buscarini “Tini la nuova vita di Violetta” e alla telenovela argentina “Soy Luna” trasmessa da Disney Channel. Un artista tutto da scoprire che ... Leggi la notizia su anteprima24

