Ospedali, ancora violenza in strutture campane: pediatra del Santobono minacciata di morte (Di sabato 11 gennaio 2020) Nuovo episodio di violenza all’ospedale Santobono di Napoli dove questa notte, a quanto apprende la Dire, una pediatra che svolgeva il proprio turno di 12 ore in reparto è stata insultata e minacciata di morte dai parenti di un paziente. L'articolo Ospedali, ancora violenza in strutture campane: pediatra del Santobono minacciata di morte proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

