Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 13 al 19 gennaio 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) Paolo Fox ha reso note le sue previsioni per l’Oroscopo settimanale relativo al periodo tra il 13 e il 19 gennaio 2020. Qui i dettagli segno per segno. Oroscopo settimanale Fox dal 13 al 19 gennaio 2020 Periodo molto positivo per il Toro, la Bilancia, il Capricorno e i Pesci. Potrebbero invece riscontrare qualche difficoltà gli Scorpione, segno meno quotato della settimana dall’astrologo. Ariete In amore sta per arrivare una stagione molto importante: qualche sintomo di scontentezza è inevitabile ma il 2020 va considerato come un anno di recupero. Nel campo lavorativo giovedì ci sarà qualcosa da discutere, ma il risultato finale sarà dalla propria parte. Toro Da questa settimana è prevista una grande rinascita dal punto di vista amoroso grazie al transito di Venere. Se nell’ultimo periodo ci sono state delle separazioni, questo è il momento ideale per porvi ... Leggi la notizia su notizie

