Masterchef Italia 9: intervista alle concorrenti eliminate, Nunzia e Rossella (Di sabato 11 gennaio 2020) Masterchef Italia 9: l'intervista alle due concorrenti eliminate durante la quarta puntata, Nunzia e Rossella, che ci danno il loro commento a caldo dopo la serata di ieri. Masterchef Italia 9, che va in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (ma che è anche visibile su Sky Go e in streaming su Now TV), sta finalmente entrando nel vivo e, seppur la gara sia ancora agli inizi, gli aspiranti chef stanno cominciando a conoscersi meglio e a scoprire chi tra loro sono gli avversari più temibili. La quarta puntata del programma Sky prodotto da Endemol Shine Italy ha visto l'eliminazione prima di Nunzia, estetista napoletana appassionata di cucina, poi di Rossella, che si è ritrovata al Pressure Test dopo una sconfitta schiacciante della sua brigata ... Leggi la notizia su movieplayer

