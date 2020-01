Londra, Madame Tussauds: spostate le statue di Meghan Markle e il Principe Harry dal museo delle cere (Di sabato 11 gennaio 2020) Londra: dopo l’addio alla famiglia reale di Meghan Markle e il Principe Harry le loro statue sono state spostate dalla loro posizione, non sono più accanto alla Regina Elisabetta e a William e Kate. Una decisione drastica spiegata anche tramite un post su Twitter “Dobbiamo rispettare la loro volontà”, scrive la pagina ufficiale sul suo account. A rilasciare un’intervista sull’improvvisa decisione è stato proprio il responsabile di uno dei musei più famosi di Londra Steve Davies “Come il resto del mondo, anche noi abbiamo reagito con sorpresa alla notizia che il Duca e la Duchessa del Sussex avrebbero fatto un passo indietro come reali ‘senior’. Da oggi in poi, le statue di Meghan e Harry non compariranno più vicine a quelle della famiglia reale“. Per i ... Leggi la notizia su bigodino

