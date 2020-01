LIVE Inter-Atalanta 1-1, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: prima Lautaro, poi Gosens. Il dominio della Dea non basta: Handanovic salvifico su rigore. Pagelle e highlights (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 94′ Finisce qui: un grande match, si conclude 1-1. Inter a quota 46, a +1 sulla Juventus in vetta. 91′ BORJA VALERO! Grande giocata dello spagnolo su sponda di Lukaku: sinistro a lato. 90′ Fuori Gosens, dentro Castagne: sono 4 i minuti di recupero. 90′ Ammonito Gosens: match molto teso. 89′ Rigore parato dallo specialista sloveno: destro angolato ma neutralizzato. 88′ HANDANOVIC DICE NO A MURIEL! LO SLOVENO IPTONIZZA IL #9! 87′ RIGORE Atalanta! MALINOVSKI GIU’! Dominio della Dea che costruisce l’ennesima azione e vede l’ucraino giù atterrato da Bastoni. 86′ BROZOVIC! GOLLINI BLOCCA. Grande giocata del croato che controlla con il petto, sombrero e sinistro: tiro bloccato. 86′ GOMEZ! TRAVERSA CLAMOROSA! Ma era offside: l’argentino tira con il ... Leggi la notizia su oasport

