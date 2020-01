Lecce, chiedevano le offerte per la festa patronale, ma sono state minacciate (Di sabato 11 gennaio 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, in particolare a Diso. Le malcapitate sono due donne del comitato per la festa patronale Un fatto che ha sconvolto tutti a Diso, un piccolo Comune in provincia di Lecce, di appena novecento abitanti. Due donne giravano tra le attività commerciali per chiedere un'offerta per la festa patronale quando si sono viste puntate contro un fucile. A imbracciare l'arma un uomo del posto che dal balcone le ha minacciate. Si tratta di un 37enne che, probabilmente, non ha condiviso la richiesta degli oboli per la festività. A darne notizia è il quotidiano on line "LeccePrima". L'uomo è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di minaccia aggravata. Il 37enne era in possesso di due armi, anche se a quanto pare inoffensive. Ad attestare la cosa i militari della stazione locale che hanno bussato alla porta dell'uomo indossando un ... Leggi la notizia su ilgiornale

