Karate, Serie A Santiago 2020: una splendida Sara Cardin approda in finale, Lorena Busà e Simone Marino in lotta per il terzo posto (Di sabato 11 gennaio 2020) È da poco terminata la giornata inaugurale della tappa di Serie A a Santiago de Chile, primo evento di Karate del 2020. Può sorridere l’Italia, che ha spedito ben tre atleti a gareggiare per le finali di domenica. Da urlo la prova di Sara Cardin, che avrà la possibilità di disputare la finalissima dei -55 kg, molto positive le prestazioni di Lorena Busà (in finale per il terzo posto sempre nei -55 kg) e di Simone Marino (in finale per il gradino più basso del podio nei +84 kg); delude, invece, Mattia Busato nel kata maschile. Inizio di 2020 da sogno per le azzurre del kumite -55 kg, che hanno dominato la scena sul tatami cileno. Risultato grandioso per Sara Cardin, che inaspettatamente ha conquistato l’accesso alla finalissima di domenica: la trentaduenne nativa di Conegliano ha sconfitto nell’ordine la turca Tuba Yakan (4-1), l’iraniana Travat Khaksar (4-2) e la ... Leggi la notizia su oasport

ilfaroonline : Serie A Karate 1, la Nazionale in Cile per cominciare l’anno olimpico - Coninews : L'anno olimpico dei karateka inizia in Sudamerica. ?? Da domani a domenica sette azzurri saliranno sul tatami di San… - sportface2016 : #Karate 1, al via la prima tappa di Serie A a #SantiagodelCile: i convocati azzurri -