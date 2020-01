Inter Atalanta, sciopero di 15 minuti della Curva Nord: il motivo (Di sabato 11 gennaio 2020) La Curva Nord, cuore del tifo organizzato dell’Inter, ha deciso di scioperare per 15 minuti in occasione della sfida contro l’Atalanta sciopero del silenzio durato un quarto d’ora. Questa la presa di posizione della Curva Nord dell’Inter in occasione della delicatissima sfida di Serie A contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli ultras della formazione nerazzurra hanno deciso di protestare senza supportare i propri beniamini per i primi 15′ di Inter-Atalanta. Il motivo è il mancato permesso per l’introduzione di tamburi e megafoni all’Interno di San Siro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

