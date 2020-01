Il confine tra METEO ESTREMO e catastrofismo (Di sabato 11 gennaio 2020) Il fatto che il METEO sia sempre più ESTREMO è sotto gli occhi di tutti: ondate di calore estive sempre più frequenti e forti, estati sempre più prolungate anche nei mesi di settembre e ottobre, improvvise e violentissime ondate di maltempo con ciclogenesi di rara intensità, anticicloni mastodontici di stampo estivo nel cuore dell'inverno. Tutto questo non è fantascienza, ma oramai la realtà dei fatti: gli scienziati avevano già previsto tutto ciò con diverso anticipo, mettendo in guardia circa la possibilità dell'aumento di fenomeni METEO estremi, sia per quanto riguarda gli episodi di maltempo, sia per siccità e ondate di caldo. Non si può dire che non ne fossimo a conoscenza: i moniti che i fisici del clima avevano già hai messo qualche anno fa stanno diventando drammaticamente reali, a partire dagli anni duemila e in particolare negli anni 2010. Da quanto tempo è che ... Leggi la notizia su meteogiornale

