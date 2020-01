Gwyneth Paltrow mette in vendita la candela che profuma come le sue parti intime (Di sabato 11 gennaio 2020) Gwyneth Paltrow ha un suo brand che fattura centinaia di milioni all'anno, l'ultima trovata è una candela con una fragranza particolare: 'La mia vagina'. Gwyneth Paltrow mette in vendita la candela che profuma come la sua vagina ed il prodotto va esaurito in poche ore, il tutto attraverso il suo brand Goop, spesso al centro di numerose polemiche. Nel 2008 Gwyneth Paltrow ha creato Goop, un marchio che oggi fattura oltre i 250 milioni di dollari. Nata come una newsletter settimanale Goop è diventato un brand del wellness totale molto spesso messo sotto accusa per i consigli pseudo scientifici che dispensa. Dal prossimo 24 gennaio Netflix renderà disponibile una docu serie con Gwyneth Paltrow incentrata sulla filosofia di Goop e le polemiche sono destinate ... Leggi la notizia su movieplayer

