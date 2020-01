Giarrusso (M5s): “Non restituisco lo stipendio da parlamentare? Soldi mi servono per le querele” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il senatore del Movimento 5 Stelle, Mario Michele Giarrusso, si difende da chi lo accusa di non aver effettuato le restituzioni previste per i parlamentari pentastellati. Intervistato da Fanpage.it spiega: "Io devo difendere la mia attività di portavoce nei tribunali, dove sono stato trascinato da persone che abbiamo attaccato svolgendo i compiti che ci sono stati affidati dai cittadini". Leggi la notizia su fanpage

