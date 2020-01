Barbara d’Urso ha trovato l’amore? Su Instagram mostra un anello (Di sabato 11 gennaio 2020) Barbara d’Urso su Instagram svela ai fan di essere in compagnia di un uomo durante una cena romantica, lui le ha regalato anche un anello Barbara d’Urso sta attirando non poco l’attenzione del gossip negli ultimi giorni, single da molto tempo la nota ed amata conduttrice ha finalmente ritrovato l’amore? A lasciarlo intendere è stata lei stessa tramite alcune Instagram Stories. Pochi giorni fa la d’Urso ha postato alcune storie dove si mostra insieme ad un uomo misterioso, senza però mostrare il suo viso. Nelle storie pubblicate si vedono solo le loro mani che si intrecciano, lei in una di queste scrive: “Cena romantica.” Nelle successive storie Barbara d’Urso ha fatto vedere che l’uomo le ha regalato un bellissimo anello, si tratta di una fedina di brillanti. I tantissimi fan di Barbarella continuano a chiedersi chi fosse ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - cibe68 : RT @stanzaselvaggia: Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.… - sca_loredana : RT @stanzaselvaggia: Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.… -