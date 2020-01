Zuccheri aggiunti e depressione? Uno studio trova un collegamento (Di venerdì 10 gennaio 2020) Togliete gli alimenti zuccherati dalla dispensaPianificate il momento dolcePianificate il vostro periodo 'no zucchero'Cercate gli Zuccheri a basso impattoPuntate al minimoProvate nuovi abbinamentiSiate consapevoli di ciò che state bevendoUna fiammata di energia e positività. Vero, ma fino a un certo punto. Sul lungo periodo gli Zuccheri possono sprigionare un effetto non esattamente positivo sulla propria salute mentale. Questo, almeno, secondo uno studio dell’università del Kansas appena pubblicato sulla rivista «Medical Hypotheses». I ricercatori hanno a loro volta messo sotto la lente una serie di studi realizzati in precedenza sia sugli esseri umani che sugli animali. Si tratta di indagini che esaminavano gli effetti fisici e psicologici di nutrirsi con un’elevata quantità di Zuccheri aggiunti. Il risultato? Ottimo al momento, potenzialmente deleterio più avanti. A una scarica di ... Leggi la notizia su vanityfair

RistoriAmo : RT @EPrugnoli: #dolce #leggero #goloso #RecipeOfTheDay #ricette Coppette allo yogurt greco senza zuccheri aggiunti - TopChefIT : RT @EPrugnoli: #dolce #leggero #goloso #RecipeOfTheDay #ricette Coppette allo yogurt greco senza zuccheri aggiunti - EPrugnoli : #dolce #leggero #goloso #RecipeOfTheDay #ricette Coppette allo yogurt greco senza zuccheri aggiunti -