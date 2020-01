Trionfo The Last of Us: è il miglior gioco del decennio per Metacritic, aspettando Part 2 (Di venerdì 10 gennaio 2020) L'attesa per The Last of Us Part 2 è fisiologicamente spasmodica per tutti quei videogiocatori che possiedono una PlayStation 4 o una più potente PlayStation 4 Pro. Attesa che si concluderà a fine maggio, periodo scelto da Sony e dagli sviluppatori di Naugty Dog per il debutto del secondo capitolo di quella che è ormai a tutti gli effetti una saga dalle tinte survival. La fiducia smodata nei confronti dei "cagnacci" californiani a fronte delle splendide avventure di Uncharted e del primo capitolo - senza dimenticare le incarnazioni più vecchie di Crash Bandicoot - rende dunque questo Part 2 non solo una delle esclusive più potenti per il monolite giapponese, ma anche uno dei videogame sicuramente più significativi dell'intero 2020. Che si confermi un capolavoro o deluda a sorpresa le aspettative di stampa e appassionati, il secondo episodio di The Last of Us è destinato a far ... Leggi la notizia su optimaitalia

