Svolta. Il dossier del Pd per pacificare la Libia con i nostri militari (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma. La scelta d’imprimere una Svolta è maturata giovedì sera, nel corso di una riunione ristretta al Nazareno. È stato lì che lo stato maggiore del Pd ha stabilito che l’obiettivo da perseguire, per evitare che l’Italia finisca relegata al ruolo di spettatore del precipitare degli eventi in Libia, Leggi la notizia su ilfoglio

