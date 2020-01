Sanremo 2020, Viceversa di Francesco Gabbani: testo e significato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non è bastata la vittoria nella sezione Nuove Proposte e nemmeno il trionfo tra i Big: Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo 2020 con il brano Viceversa. Si tratta, infatti, della terza partecipazione alla kermesse di Rai 1: nel 2016 il cantante vinse cantando Amen, mentre nel 2017 fece impazzire il pubblico con Occidentali’s Karma. Poi la partecipazione agli Eurovision con la scimmia portata in Europa e nel 2019 un anno di pausa. In quest’ultimo, infatti, Gabbani si è preso il tempo per elaborare nuove proposte e per inaugurare una nuova stagione musicale che possa portare i successi avuti nel passato. Francesco Gabbani, Viceversa Francesco Gabbani torna dal 4 febbraio sul palco del Teatro Ariston per partecipare al Festival di Sanremo 2020: suo brano si intitola Viceversa. “Sono orgoglioso di tornare sul palco dell’Ariston con un brano che mostra la mia ... Leggi la notizia su notizie

