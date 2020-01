Romano Prodi, un nonno al Quirinale? «No, il Colle non mi interessa» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Corriere della Sera ha pubblicato sul proprio sito online una lunga intervista a Romano Prodi. Il Professore, che ad agosto ha compiuto 80 anni, ha parlato di tutto: dalla possibilità di vederlo al Quirinale a un giudizio sull’operato del governo, dalle Sardine al Pd. LEGGI ANCHE –> Prodi: «Salvini ammicca al razzismo, il M5S dovrebbe studiare di più» Romano Prodi: «Non ho mai puntato alla presidenza della Repubblica» «C’è chi dice che io sia un nonno al Quirinale? Bene, di questa espressione mi interessa solo la parola nonno. Un nonno felice. Prima di andare in pensione a me piaceva fare il premier. Questo sì che mi piaceva, ma non ho mai puntato alla presidenza della Repubblica. E non ci penso certo ora. Peraltro, quegli oltre 101 che in Parlamento votarono contro di me, ci sono ancora», ha detto Romano Prodi nell’intervista rilasciata al Corriere della ... Leggi la notizia su giornalettismo

