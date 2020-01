Passi avanti sulla prescrizione, a breve la riforma penale. Il pacchetto di “proposte” di Conte (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un ammorbidimento delle "rigidita'" del M5s sulla prescrizione e, parallelamente, un pacchetto di "proposte" avanzate da Giuseppe Conte per accelerare il percorso della riforma del processo penale che potrebbe essere approdare "a breve", forse gia' la prossima settimana, in Consiglio dei ministri. E' l'esito del nuovo vertice di maggioranza sulla giustizia, durato tre ore a Palazzo Chigi. Fondamentale il ruolo del presidente del Consiglio, che ha mediato tra le posizioni del M5s e del suo ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, e gli altri partiti di maggioranza - Pd, Italia viva e Leu - da sempre critici nei confronti della riforma Bonafede, entrata in vigore il primo gennaio, che prevede lo stop del decorrere della prescrizione dalla sentenza di primo grado."La riforma della prescrizione resta cosi' com'e'", ha spiegato il Guardasigilli al termine della riunione, ma, come ... Leggi la notizia su ilfogliettone

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, passi avanti per #Kjaer - petergomezblog : Prescrizione, nessuna intesa in maggioranza. Bonafede: “Abbiamo fatto passi avanti. Dal premier Conte arrivato inpu… - pdnetwork : 'Per rafforzare il ruolo globale dell’#Ue serve un mix tra diplomazia europea, uso della nostra forza commerciale,… -