Parker (Di venerdì 10 gennaio 2020) Parker, era stato abbandonato e da giorni girovagava fuori un’azienda, si sedeva lì fuori e passava tutti i giorni lì. La cosa più sconvolgente è che Parker aveva un gigantesco tumore alla zampa anteriore e quindi non riusciva a camminare bene in quanto aveva sempre questo peso da sostenere. Venne notato dai lavoratori dell’azienda e dopo alcuni giorni, proprio da uno di questi dipendenti, una ragazza in particolare, venne preso e portato dal veterinario. Quest’ultimo disse alla ragazza che a Parker servivca un’operazione molto costosa altrimenti il tumore avrebbe contagiato anche gli altri organi e ciò sarebbe stato fatale per il povero Parker. Non curante del costo dell’operazione decise di far operare Parker, spinta dall’amore e dalla pena che gli aveva fatto il cane. ... Leggi la notizia su bigodino

