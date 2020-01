Mattino 5, la mamma di Luigi Favoloso: “Ho ricevuto una mail” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ospite a Mattino Cinque la madre di Luigi Favoloso – l’ex gieffino scomparso il 29 dicembre – ha rivelato che avrebbe ricevuto un’email dal figlio, ma non ha voluto leggerne il contenuto. Luigi Favoloso è scomparso E’ ancora tanta la paura per Luigi Mario Favolo, l’ex gieffino di cui dal 29 dicembre si sono perse le tracce. La famiglia avrebbe regolarmente denunciato la sua scomparsa ai carabinieri, ma per il momento ancora non sarebbero stati trovati indizi su cosa possa essere successo all’ex fidanzato di Nina Moric. La madre ha rivelato di aver ricevuto un’email, ma ha anche specificato che non sarebbe certa che si tratti di una missiva autentica inviata da Luigi. La donna ha detto che prima di rivelare il contenuto dell’email vuole assicurarsi che il messaggio sia proprio di suo figlio, e ha spiegato che al suo interno ci sarebbe ... Leggi la notizia su notizie

