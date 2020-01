Licia Nunez confessa un grande dolore del suo passato nella casa del GF VIP 4: un aborto e il tunnel dell’alcol (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono passate ancora pochissime ore da quando è iniziata per i concorrenti del grande Fratello Vip questa avventura. Ma nella casa è già tempo di confidenze e tra le persone che sembrano essere molto disposte a raccontarsi, c’è sicuramente Licia Nunez. L’attrice ha parlato molto con i suoi nuovi amici, si è aperta e ha rivelato tanto del suo intimo. In particolare ieri, dopo essersi aperta raccontando del tradimento di Imma Battaglia e della loro storia lunga sette anni, la Nunez ha anche parlato di un altro momento difficile. Aveva solo 24 anni, aveva da poco conosciuto un uomo, più grande di lei ed è rimasta incinta. Purtroppo la gravidanza si è conclusa con un aborto e questo ha segnato per sempre vita di Licia che ancora oggi ne parla con grande dolore. Licia Nunez SI confessa nella casa: UN grande dolore nella SUA VITA, L’aborto Inizia così il racconto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

GrandeFratello : Licia Nunez ha avuto una lunga relazione con Imma Battaglia, sarà riuscita dimenticarla davvero dopo la loro rottur… - Daaa11122 : RT @ahoy_boy98: In sole 24h abbiamo avuto: - Antonella Elia che sfancula Milly Carlucci - il lesbodrama di Licia Nunez - Cucuzza che scamb… - icarvsplume : RT @Aliceeilblu2: #gfvip Ma vogliamo parlare della bellezza di Licia Nunez Illegale???? @licianunez1 -