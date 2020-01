Libia, Haftar respinge la richiesta di cessate il fuoco (Di venerdì 10 gennaio 2020) Caos Libia, Tripoli accetta il cessate il fuoco proposto da Russia e Turchia dopo il vertice tra Valdimir Putin ed Erdogan. Libia, sì di Tripoli al cessate il fuoco. Le carte in tavola cambiano dopo l’ingresso in scena di Vladimir Putin, che ha incontrato Erdogan. I due leader hanno chiesto alle parti in causa di cessare le ostilità a partire dalla mezzanotte di domenica. Vladimir Putin Libia, Tripoli accetta il cessate il fuoco proposto da Putin ed Erdogan Il governo di Tripoli ha accettato la richiesta di Mosca e Ankara per il cessate il fuoco. L’adesione di Haftar e Al Sarraj è quasi inevitabile. Il Generale è appoggiato dai mercenari russi, il governo di Sarraj è invece appoggiato dalla Turchia. Il cessate il fuoco dovrebbe entrare in vigore domenica prossima a mezzanotte. “Il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico ... Leggi la notizia su newsmondo

