Lazio, parla Simone Inzaghi: “Contro l’Inter il Napoli ha fatto un’ottima gara” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ovviamente anche del Napoli. “Io guardo l’avversario di domani, che è scomodo. Il Napoli due anni fa ha fatto 91 punti e anche l’anno scorso è arrivato secondo. Ha tenuto l’intera rosa e fatto altri investimenti. È una squadra ferita, bisognosa di punti, con un allenatore nuovo e preparato. Dobbiamo giocare con la massima concentrazione, sarebbe uno sbaglio pensare a quello che potrebbe succedere tra tre mesi. Per due anni di fila il Napoli è arrivato secondo e in estate ha messo dentro giocatori importanti come Manolas, Llorente, Di Lorenzo ed Elmas. Ha bisogno di punti e verrà a Roma con molta fame. Dovremo essere molto bravi. Non ho mai battuto il Napoli in Serie A e dobbiamo sfatare questo tabù. Abbiamo le carte in regola per farlo. Vogliamo battere il Napoli. I ragazzi ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, parla #Gattuso: 'Giocare da provinciali? Ci ho pensato, ma non abbiamo le caratteristiche per farlo” ?? - 1900_since : #LazioNapoli: nuova maglia e biglietteria, le ultime notizie - FabioCasalucci : @FURIA_CECA @EL10juve Na na... Graziani lo conosco bene. Fa lo scemo per presentare i video di Mengo, ma se si parl… -