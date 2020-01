La tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. Report sale in cattedra. Boom di ascolti anche in questa stagione. Record di pubblico tra giovani e laureati (Di venerdì 10 gennaio 2020) Report nasce televisivamente nell’ormai lontano 1994 su Rai2 come Professione Reporter, in onda in seconda serata, per poi approdare in prima serata su Rai3 nel settembre 1997 col nome attuale definitivo e con la giornalista Milena Gabanelli alla conduzione. Per vent’anni sarà lei il volto della trasmissione d’inchiesta fino a quando, nel marzo 2017, non è subentrato Sigfrido Ranucci, già co-autore del programma insieme alla stessa Gabanelli. Il passaggio di consegne non ha per nulla inciso sul marchio di fabbrica del format, da sempre mirato sull’inchiesta con dedizione e concretezza, oltre che con oggettiva professionalità. E lui, il “conducente”, come preferisce farsi chiamare Ranucci, salta di scoop in scoop non abbandonando mai quell’autoironia e quella pacatezza che lo contraddistingue, pur trattando temi spesso veramente forti e delicati che più di una volta hanno causato querele ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

