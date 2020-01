Juve, Higuain regolarmente in gruppo. Sarà presente con la Roma (Di venerdì 10 gennaio 2020) Juve, Higuain si allena regolarmente col resto del gruppo. Smaltito l’affaticamento muscolare, Sarà presente per la gara di Roma Nel pomeriggio di ieri il leggero problema muscolare accusato da Gonzalo Higuain aveva messo in apprensione i tifosi della Juve riguardo una possibile assenza del calciatore nella partita di domenica contro la Roma. Allarme rientrato, poiché l’attaccante argentino ha svolto la seduta odierna regolarmente con il resto del gruppo. L’ex Chelsea Sarà quindi disponibile per il posticipo dello stadio Olimpico. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

