Infarto e ictus: l’elisir di lunga vita in una nota bevanda (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una nota bevanda può essere considerato un vero e proprio elisir di lunga vita: bere tè almeno tre volte a settimana allunga la vita e mantiene il corpo in salute. Tale bevanda infatti riduce il rischio di malattie cardiovascolari e fa diminuire il tasso di mortalità. A dirlo è uno studio pubblicato dallo European Journal of Preventive Cardiology e realizzato dall’Accademia cinese di scienze mediche. L’analisi ha incluso oltre 100mila persone. Ai bevitori frequenti di tè è stata diagnosticata una malattia cardiovascolare aterosclerotica 1,41 anni dopo gli altri ed e’ stato notato come vivano 1,26 anni in più rispetto a chi beve te’ raramente o non lo beve per nulla. Chi beveva abitualmente tè, inoltre, ha avuto un rischio ridotto del 56% di avere malattie cardiache e ictus letali e un rischio ridotto di morte del 29% per tutte le altre cause. In ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

