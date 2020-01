Incidenti - Il Viminale scende in campo con dati e strategie ad hoc (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una risposta di sistema contro le stragi del sabato sera e, più in generale, contro gli Incidenti stradali, fenomeno che appare sempre più spesso caratterizzato da comportamenti irresponsabili di singole persone che si pongono alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto leffetto di sostanze stupefacenti. Una presa di posizione ferma, quella del ministro dellInterno, Luciana Lamorgese, dopo i tragici fatti di cronaca che hanno caratterizzato il periodo delle festività di fine e inizio anno, e che coinvolgerà chiunque, a livello istituzionale, possa fornire un valido contributo di analisi e di proposte operative.dati entro il 20 gennaio. Il piano del ministro parte con una richiesta: le prefetture dovranno inviare entro il 20 gennaio a Roma i dati sugli Incidenti con lesioni, compresi quelli rilevati dalle polizie municipali, riferiti al 2019 e una dettagliata relazione sulle ... Leggi la notizia su quattroruote

