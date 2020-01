Incidente in Turchia: collisione tra petroliera russa e peschereccio, 3 dispersi (Di venerdì 10 gennaio 2020) collisione nel Mar Nero tra una petroliera battente bandiera russa e un peschereccio turco: vi sarebbero 3 dispersi, secondo quanto riferito dall’ufficio del governatore di Istanbul. L’Incidente si è verificato tra le 4 e le 5 di oggi, al largo di Kilyos nella zona costiera del Mar Nero vicino a Istanbul. Nell’impatto, la petroliera russa Glard 2 ha affondato il peschereccio Dursun Ali Coskun: 3 marinai turchi sono stati tratti in salvo, proseguono le ricerche dei dispersi.L'articolo Incidente in Turchia: collisione tra petroliera russa e peschereccio, 3 dispersi Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

