Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico sul criticato reddito di cittadinanza "non ha abolito la povertà. Ma funziona" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Secondo il numero uno dell'Inps, Pasquale Tridico, il reddito di cittadinanza è una misura che sta creando benefici alla popolazione. Il presidente dell'Inps ha detto che: "In questo momento il reddito è distribuito tra poco più di un milione di nuclei familiari. Se a questi si aggiungono quelli previsti dalla relazione tecnica della legge, a regime raggiungeremo tre dei cinque milioni di persone considerate povere dall'Istat: il sessanta per cento". Secondo il presidente dell'Inps il reddito di cittadinanza tanto criticato anche da forze che compongono l'attuale maggioranza, è penalizzante per chi ha una famiglia numerosa: "Per tenere conto del costo della vita bisognerebbe calcolare la variazione del costo degli immobili e dei servizi, non solo tra Nord e Sud, ma perfino tra quartieri della stessa città. E poi se è vero che al Sud si vive meglio con meno, si può sostenere

