Harry e Meghan, spostate le loro statue di cera da Madame Tussauds (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono passate solo poche ore dall'annuncio di Meghan Markle e del principe Harry di voler prendere le distanze dalla famiglia reale. Un divorzio clamoroso che tuona in tutta Londra e non solo. (QUI l'articolo in cui ve ne abbiamo parlato) La volontà di questa loro separazione è stata presa forse troppo alla lettera dal celebre museo delle cere Madame Tussauds che ha allontanato le statue del duca e della duchessa di Sussex da quelle del resto della casa reale. Quindi, per chi, d'ora in poi, visiterà il museo si troverà davanti un unico e ben compatto gruppo familiare composto dalla Regina Elisabetta II, il principe Filippo, William e Kate. Nessuna traccia, quindi, della golden couple. Il manager del museo Steve Devies ha spiegato così al quotidiano Indipendent la decisione presa: Come il resto del mondo abbiamo reagito alle sorprendenti notizie. Da oggi le ...

