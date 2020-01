Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia attacca Fedez e Chiara Ferragni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Antonella Elia, dopo solo un giorno dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 4, sta già smuovendo gli equilibri della casa. La concorrente, si sa, non ha peli sulla lingua e non ha paura di dire ciò che pensa. Solo questa mattina, la Elia ha attaccato, in modo poco velato, il nuovo programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato, che andrà in onda Venerdì 10 Gennaio, in contemporanea con la seconda puntata del reality targato Endemol Shine. Questa sera invece una dura critica è stata riservata ad una delle coppie italiane più famose e soprattutto più social: stiamo parlando ovviamente di Chiara Ferragni e Fedez. Il tutto è iniziato mentre Antonella era in compagnia di altri concorrenti, in cucina, per scambiare due chiacchiere prima di andare a dormire. Si stava parlando della pole dance, e proprio in quel momento la concorrente ha voluto dire la sua su ... Leggi la notizia su trendit

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… -