Gf Vip: l’attrice Licia Nunez rivela: “Persi un figlio a 24 anni” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Con la partenza della nuova edizione del Gf Vip iniziano anche a diffondersi i primi aneddoti dei concorrenti in gara, tra cui una storia molto personale riguardante l’attrice Licia Nunez. La 39enne, già famosa al grande pubblico per il suo ruolo da protagonista nella fiction “Le tre rose di Eva”, ha infatti rivelato all’interno della casa un particolare intimo della sua vita privata che prima d’ora non aveva mai condiviso davanti alle telecamere. Gf Vip: la rivelazione di Licia Nunez Durante una conversazione con altri partecipanti al reality, la Nunez ha raccontato del triste epilogo che ha caratterizzato la sua unica relazione con un uomo, avvenuta quando lei aveva solo 24 anni: “Con l’unico rapporto in tre mesi di frequentazione con un uomo più grande di me di 10 anni al primo colpo io sono rimasta incinta, nonostante tutte le precauzioni. Io ... Leggi la notizia su notizie

