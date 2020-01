Gazzetta: De Laurentiis rinnega Ancelotti e fa un mercato sarriano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Napoli sta volando in questo mercato di gennaio come mai era accaduto prima. Già chiuso il trasferimento di Demme che è a Napoli da ieri e accordo trovato anche per quello di Lobotka. Perché un club deve decidere col tecnico la propria strategia e poi perseguirla. Scrive oggi Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport e Non si tratta di stabilire chi avesse torto o chi ragione, ma i fatti sono questi Ancelotti aveva fatto delle scelte diverse, “voleva un centrocampo di piedi buoni, con giocatori duttili e intercambiabili, senza specializzazioni”, quindi fiducia ad Elmas e Gaetano e non aveva voluto calciatori come Veretout Le cose non hanno funzionato, ma non solo per problemi tattici, fatto sta che con l’avvento di Rino Gattuso e il ritorno al 4-3-3, ritenuto dallo stesso presidente il sistema-spettacolo del Napoli tutto è cambiato. Di fatto Aurelio De Laurentiis si ... Leggi la notizia su ilnapolista

