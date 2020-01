È tempo di seppellire i risentimenti e tributare un omaggio a Craxi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non ho resistito alla prima proiezione utile di Hammamet, un giovedì di gennaio in un cinema di Roma alle spalle di quel Palazzaccio che fa da monito per la giustizia umana, terrena, a volte troppo terrena. Non me ne sono pentito.Il film merita di essere visto ma per ragioni forse diverse da quelle che ci si attendeva. È certamente un film politico ma in senso diverso da quello che si potrebbe pensare.Non indugia sull’ascesa del leader socialista, né sui caratteri innovativi del suo governo, sull’attestazione economica del Paese, sull’affermazione di indipendenza a Sigonella o sull’intuizione presidenzionalista e sull’anelito riformista. Né, viceversa, insiste sul degrado dell’elefantiasi partitica, sull’insopportabile tributo che in quella stagione ogni ganglio dell’economia e della società sembrava dare ... Leggi la notizia su huffingtonpost

