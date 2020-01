È morto Edd Byrnes, addio al Vince Fontaine di Grease (Di venerdì 10 gennaio 2020) È morto l’attore statunitense Edd Byrnes, noto per aver interpretato il chiacchierone Vince Fontaine conduttore di una gara di ballo nel film “Grease” (1978), con John Travolta e Olivia Newton-John. Byrnes è scomparso all’improvviso mercoledì scorso, per cause naturali, mentre si trovava nella sua casa di Santa Monica, in California. Aveva 87 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Logan Byrnes, anchorman di una tv californiana di San Diego via Twitter: “È con profonda tristezza e dolore che condivido con voi la scomparsa di mio padre Edd Byrnes. Era un uomo straordinario e uno dei miei migliori amici”. Edd Byrnes, nome d’arte di Edward Breitenberger, iniziò la carriera attore alla metà degli anni ’50 raggiungendo la notorietà con il ruolo di Kookie nella serie televisiva poliziesca “Indirizzo permanente” (titolo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

