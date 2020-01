Danielona di Uomini e Donne: “Non sono più i tempi di Costantino…” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Daniela Rinaldi, in arte Danielona, è un volto storico del “pubblico opinionista” del dating show più famoso della TV. A novembre è stata intervistata dal magazine di “Uomini e Donne”. Le era stato chiesto di esprimere il suo punto di vista sui tronisti in carica e dopo averne parlato a lungo, Danielona aveva spiegato il perché del suo cattivo rapporto con i social network. Una vita accanto a Maria De Filippi Danielona è da oltre vent’anni seduta, letteralmente, al fianco di Maria De Filippi, l’amatissima conduttrice di canale 5. Ha visto “Uomini e Donne” evolversi, tronisti e troniste darsi continuamente il cambio e moltissimi corteggiatori e corteggiatrici sfilare entrando in studio sulle note dell’iconica sigla. Ha imparato a riconoscere la finzione (alcuni tronisti non sono stati completamente trasparenti con la ... Leggi la notizia su velvetgossip

