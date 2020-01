Cecilia Rodriguez, il tanga non copre abbastanza e il lato b è in bella mostra. La foto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Cecilia Rodriguez colpisce ancora. La sorellina di Belen non scherza, quando si parla di mostrare il suo lato sexy. E nell’ultimo scatto che ha postato sui social lo ha dimostrato. Divenuta celebre perché sorella di Belen, ora Cecilia “cammina sulle sue gambe”: ha il suo lavoro ed è amata esattamente per quello che è. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, la carriera di Cecilia Rodriguez è decollata. E ora fa la modella e l’influencer. Sui social è molto attiva e seguitissima. I fan pendono dalle sue labbra perché le foto che Cecilia posta praticamente ogni giorno sono incredibili. I suoi 4 milioni di follower, grazie ai suoi social, sanno tutto di lei: Cecilia immortala praticamente ogni momento della sua giornata. foto del lavoro, foto dei suoi momenti di relax, foto con il fidanzato Ignazio Moser (che ha conosciuto al Grande Fratello Vip). E posta anche una grande quantità di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

