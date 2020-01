Cani e Gatti anche in chiesa, la proposta di legge fa discutere (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ecco cosa prevede nello specifico la legge proposta dal PD riguardante l’ammissione di Cani e Gatti nei luoghi pubblici Fonte foto: (Getty Images) L’emancipazione degli animali domestici sta facendo grossi passi in avanti negli ultimi anni. Un ulteriore e decisivo step potrebbe essere la legge presentata dalle deputate PD Patrizia Prestipino e Stefania Pezzopane lo scorso novembre. Il decreto legge consentirebbe l’accesso agli animali domestici in luoghi pubblici comprese anche scuole e chiese. Un provvedimento volto a migliorare sia il benessere dei nostri piccoli amici, sia dei padroni, che potranno portarli sempre con sé. D’altronde gli animali vogliono stare con con i propri “cari” in qualsiasi momento e quindi è giusto tutelari. Novità in vista anche per quanto riguarda divorzio o morte dei padroni e di pensione nel ... Leggi la notizia su chenews

