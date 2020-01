Antonella Elia in attesa di riscatto | Furia all’attacco al GF Vip (Di venerdì 10 gennaio 2020) Antonella Elia è un caterpiller di giudizi velenosi, detti con nonchalance e racconti privati che fanno trapelare una grande voglia di riscatto. Qualcuno crede che stia recitando un ruolo mentre per la maggior parte è l’Antonella Elia di sempre: nessuna maschera per il Grande Fratello Vip. O si ama o si odia: non c’è una … L'articolo Antonella Elia in attesa di riscatto Furia all’attacco al GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

