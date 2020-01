Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma chiude con Marcello (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’8 gennaio si sono tenute le registrazioni della nuova puntata del Trono Over. Le Anticipazioni Uomini e Donne che arrivano da Il Vicolo delle News rivelano che Gemma ha deciso di terminare la sua conoscenza con Marcello. Il cavaliere infatti sente anche due altre dame, tra le quali Anna. Inoltre Armando ha portato in studio Jeannette, in modo da difendersi dalle accuse di Gianni Sperti, convinto che abbia una relazione fuori dal programma. Anticipazioni Uomini e Donne registrazione dell’8 gennaio 2020 Nella puntata del Trono Over registrata ieri 8 gennaio, grande spazio è stato riservato a Armando Incarnato. Il cavaliere è tornato in studio dopo le accuse di Gianni Sperti, che aveva ricevuto una segnalazione su di lui. Con Armando è arrivata anche la sua ex fidanzata, Jeannette. Tra i due non c’è più nulla, nonostante la donna lavori nel negozio di parrucchiere ... Leggi la notizia su kontrokultura

