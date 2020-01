ANBI propone una coalizione per il territorio “per superare la logica degli stati d’emergenza” (Di venerdì 10 gennaio 2020) All’indomani della presentazione del Strategia nazionale Mi.P.A.A.F. per risparmio idrico, tutela territoriale e lotta al dissesto idrogeologico, l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) rilancia la proposta di una coalizione fra tutti i soggetti interessati ad un modello di sviluppo che abbia la valorizzazione del territorio al centro. “Dal mondo agricolo a quello ambientalista su tre obiettivi – indica Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI, intervenuto sul tema ad un convegno WWF sulla situazione fluviale italiana – Il primo è la sollecita approvazione della Legge sul Consumo del Suolo, che giace da troppo tempo in Parlamento; la fragilità del nostro territorio, accentuata dai cambiamenti climatici, è figlia anche di una dissennata cementificazione, tuttora inarrestabile. Il secondo obiettivo, su cui ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

