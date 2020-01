Altri due deputati hanno lasciato il Movimento 5 Stelle (Di venerdì 10 gennaio 2020) Diversi giornali e agenzie di stampa scrivono che Altri due deputati hanno lasciato il Movimento 5 Stelle alla Camera per aderire al gruppo Misto: sono Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri. Giovedì prossimo è in programma un’assemblea degli eletti e Leggi la notizia su ilpost

