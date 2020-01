Volley femminile, Preolimpico europeo 2020: calendario 9 gennaio. Programma, orari e tv (Di giovedì 9 gennaio 2020) Oggi giovedì 9 dicembre andrà in scena la terza giornata del torneo Preolimpico europeo 2020 di Volley femminile. Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) otto tra le nazionali più importanti del vecchio continente si contendono l’unico pass per la rassegna a cinque cerchi. Non c’è l’Italia che ha già conquistato la qualificazione per le olimpiadi di Tokyo 2020. Ad aprire il Programma alle ore 13.00 la sfida Germania-Croazia (Pool B). Sfida abbastanza equilibrate tra due squadre che hanno perso all’esordio e che quindi non possono più commettere passi falsi. Bulgaria-Azerbaijan (Pool A), che si giocherà alle ore 16.00, si preannuncia un match equilibrato. Le bulgare e le azere sono ferme ancora a quota zero in classifica e le possibilità di ottenere il pass per le semifinali sono ridotte al lumicino. L’altra gara del girone A, alle ore 19.30, Polonia-Olanda con le Orange che partono con i ... Leggi la notizia su oasport

