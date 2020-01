Trudeau:aereo abbattuto da missili Iran

L'ucraino precipitato a Teheran poche ore dopo l'attacco alle basi Usa in Iraq è statoper errore da un missile anti-iano. Lo dice il premier canadesedopo che si era fatto sempre più forte il sospetto che il disastro del Boeing 737-800della Ukrainian Airlines,costato la vita a 176 persone - tra cui 63 canadesi -, non fosse stato provocato da un problema tecnico,ma da un impatto in volo di un missile terra-aria Tor M-1 di fabbricazione russa,come sostengono gli 007 Usa.(Di giovedì 9 gennaio 2020)