Traffico Roma del 09-01-2020 ore 12:30 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane code per incidente sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini fino a rampa di ingresso per la A24 in direzione San Giovanni trafficato di conseguenza proprio il percorso Urbano della A24 Roma-teramo da Viale Togliatti fino alla bivio per la tangenziale in direzione della centro subito al Foro Italico ci sono invece rallentamenti e code per lavori dalla Salaria fino a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sulla via Tiburtina lavori urgenti sulla manto stradale comportano alla chiusura delle rampe di accesso a via Filippo Fiorentini in direzione della Prenestina allarme smog pm10 oltre ... Leggi la notizia su romadailynews

PLRomaCapitale : #Roma: Via Prenestina, altezza via Rocca d'Evandro, #traffico rallentato causa #incidente. - PLRomaCapitale : #Roma: via Tuscolana, altezza Piazza di Cinecittà, #traffico rallentato causa #incidente in direzione Gra.