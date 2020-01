Sondaggi elettorali, forze di governo crescono più dell’opposizione: +1% per il Partito democratico (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Partito democratico è la forza politica che maggiormente cresce nei Sondaggi politici elettorali questa settimana, aumentando di 1 punto percentuale rispetto all'ultimo esame delle intenzioni di voto degli italiani. In generale, buoni risultati per i partiti dell'area di governo, che aumentano i consensi per 0,5 punti percentuali mentre le forze del centrodestra crescono dello 0,3%. Leggi la notizia su fanpage

NotizieOra : #Sondaggi elettorali: risale il M5S ma resta molto indietro, Meloni inarrestabile - ZenatiDavide : #Politica #MatteoRenzi #MatteoSalvini #Movimento5Stelle Sondaggi elettorali, Lega resta primo partito al 30,4% ma p… -