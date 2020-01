Si iscrive su un sito di incontri e pubblica foto all’interno d case bellissime per attrarre ragazze, la verità è un’altra (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un ragazzo inglese, Lee Marr che ha 28 anni ha pensato di iscriversi ad un sito di incontri, Tinder e, per attirare le ragazze pubblicava foto che avevano come sfondo stanze arredate molto bene. In questo modo è veramente riuscito nel suo intento, quello di attirare le ragazze che rimanevano affascinate dai luoghi che lui postava perché sembrava abitasse in case davvero molto belle. In questo modo ha attirato e conosciuto diverse ragazze. Ma una si è accorta della verità e cioè gli sfondi delle case erano all’interno dell’Ikea e lui si faceva fotografare scegliendo di volta in volta una stanza proposta dal negozio svedese. Una fra tutte le ragazze che lui ha attirato e che lo hanno voluto conoscere è stata Natasha Reid. La ragazza ha capito subito il trucchetto usato da Lee ma è stata, comunque, al gioco. Natasha, che è anche una ragazza madre, ha ... Leggi la notizia su baritalianews

